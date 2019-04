Depois de ser Freddie Mercury, Rami Malek será vilão de James Bond

Título ainda não tem e Daniel Craig já era uma certeza no papel de James Bond, mas, não sendo revelado o primeiro e confirmado que estava o segundo, o vídeo promocional emitido no momento em que arranca a produção de Bond 25 (é esse o título de trabalho do novo filme da série 007) revelou, pelo menos, uma grande surpresa. Rami Malek, o actor oscarizado pelo papel de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, vestirá a pele de vilão.

O vídeo foi filmado na Jamaica, um dos países onde o filme será rodado (os outros serão Inglaterra, Itália e Noruega) e aquele onde se iniciará a acção, com um James Bond de férias, a descansar da sua intensa actividade ao serviço de Sua Majestade. Férias curtas, claro, pois não tardará a envolver-se numa missão de resgate a um cientista raptado por um vilão que tem em seu poder uma perigosa nova tecnologia. Rami Malek, que não se reuniu ao restante elenco na Jamaica, por se encontrar a trabalhar em Nova Iorque, deixou ainda assim um aviso: “Vou assegurar que o sr. Bond não terá uma vida fácil” na 25ª missão da sua carreira cinematográfica.

O filme terá como realizador Cary Joji Fukunaga, responsável pela primeira temporada de True Detective e o escolhido depois de Danny Boyle ter abandonado a produção devido a diferenças criativas. Além de Malek, foi revelado um elenco onde a Lea Seydoux (como Madeleine Swann), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Naomie Harris (Moneypenny) e Ralph Fiennes (M), todos eles regressos ao universo Bond, se juntam os estreantes Lashana Lynch (Captain Marvel), David Dencik (A Toupeira), Ana De Armas (Blade Runner 2049) e Dali Benssalah (L’Homme Fidèle). O argumento é assinado por Neal Purvis, Billy Magnussen, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. A estreia está marcada para 8 de Abril de 2020.