Abriu a primeira fábrica em Portugal que transforma cannabis em medicamentos

Quando a empresa canadiana Tilray iniciou o processo de licenciamento para plantar cannabis em Cantanhede, distrito de Coimbra, a ideia era fazer de Portugal o ponto de entrada no mercado europeu. As plantas seriam ali produzidas para depois serem distribuídas por outros países. No entanto, as recentes alterações na legislação portuguesa abrem a porta à criação de um mercado português.

A localização para o investimento de 20 milhões que actualmente emprega 109 trabalhadores – mas que deve chegar a 200 até ao final do ano – foi escolhida com base no clima e na força de trabalho qualificada, afirmou o CEO da Tilray, Brendan Kennedy, nesta quarta-feira, em conferência de imprensa no final de uma visita às instalações no Parque Tecnológico de Cantanhede, que serviu para inaugurar a unidade onde serão produzidos produtos medicinais e afins.

“Não estávamos a construir para o mercado português porque não havia um”, explicou aos jornalistas. Mas os responsáveis ficaram entusiasmados quando o governo português começou a legalizar a cannabis medicinal, conta, acrescentando que essa acabou por ser um “benefício desconhecido” à partida.

A primeira colheita da plantação exterior foi feita em Outubro e a primeira colheita da plantação interior, de estufa, em Fevereiro.

Actualmente, a empresa produz no Canadá e exporta para 13 países, mas o CEO da Tilray, Brendan Kennedy, espera começar a exportar a partir de Portugal ainda antes do fim do ano. Não só para a União Europeia, referia o responsável em conferência de imprensa, nesta quarta-feira, mas também para África do Sul, Austrália ou Nova Zelândia, onde já vendem produto. No entanto, a Tilray está atenta à possibilidade de vender noutros países, como Irlanda, Reino Unido, França, Grécia e Itália, refere Kennedy.

“É impossível saber” o tamanho do mercado mundial de medicamentos à base de cannabis, afirma. “Sabemos que os pacientes e médicos estão a substituir a cannabis medicinal por medicamanetos prescritos. O que não sabemos é até que ponto essa substituição está a acontecer”, prossegue.

A Tilray não é a única empresa com licença para plantar cannabis em Portugal. A Sabores Púrpura, a RPK Biopharma e a Terra Verde obtiveram também autorização do Infarmed, mas apenas a empresa canadiana tem também licença para transformação, que será efectuada na unidade de Cantanhede, confirmou aos jornalistas a presidente da Autoridade Nacional do Medicamento, Maria do Céu Carvalho. Das quatro autorizações para plantar, apenas duas estão já em actividade.

A responsável acrescenta ainda que há mais seis pedidos de licença para plantação e que o Infarmed teve reuniões com mais 14 entidades.