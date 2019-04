PS não acaba com PPP na Saúde mas condiciona-as

As Parcerias Público Privadas (PPP) na Saúde podem continuar a existir no futuro mas passarão a ter um carácter supletivo e temporário e a obedecer a um “contrato de direito público”, de acordo com a proposta apresentada esta quarta-feira à tarde pelo Grupo Parlamentar do PS. Foi a forma de a bancada socialista evitar o provável veto do Presidente da República a um diploma que fechasse completamente a porta a gestão de hospitais públicos por privados.

No documento agora apresentado, o grupo parlamentar liderado por Carlos César acena ainda com duas mais-valias para os cidadãos, ao incluir a proposta do fim das taxas moderadoras nos centros de saúde e sempre que os doentes sejam referenciados para os hospitais pelo médicos de família e ao voltar a inscrever no texto a necessidade de apoio aos cuidadores informais, que tinha sido retirada na proposta do Governo, o que motivou muitas críticas.

Do ponto de vista político, caem por terra os objectivos do BE, que anunciou ter chegado a acordo com o Governo para acabar com as parcerias com privados na Saúde. As propostas de alteração à lei de bases do Governo agora apresentadas “não implicam o fim das PPP”, frisa o deputado António Sales.

Com a nova formulação agora sugerida fica claro, porém, que qualquer parceria com privados no futuro “terá que se cingir às regras do direito público” e que a gestão é pública salvo em casos excepcionais e sempre “supletiva e temporariamente”, diz o deputado, lembrando que na Lei de Bases de 1990, ainda em vigor, os sectores privado e social “aparecem como concorrenciais” com o sector público. “É uma proposta moderada e muito equilibrada que procura consensos o mais alargados possível" e “vai ao encontro do pragmatismo da vida real”, defende.

Na prática, os deputados socialistas retomaram um artigo da proposta do Governo. “A gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública, podendo ser supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direito público, quando devidamente fundamentada”, especifica a bancada socialista. Desta forma, apesar de afunilar a possibilidade de surgirem novas PPP no futuro, não as proíbe, evitando a hipótese de veto do Presidente da República, que já classificou como “irrealista" uma lei de bases que proibisse a gestão por privados ou instituições do sector social.

Uma solução que deixa o BE numa posição complicada. Ainda na segunda-feira, a coordenadora do BE, Catarina Martins, insistiu na ideia de que o seu partido tinha chegado a um acordo com o Governo para acabar com as parcerias com privados na Saúde quando os actuais contratos de PPP chegassem ao fim.

Nas propostas de alterações agora apresentadas o PS especifica apenas que os contratos de PPP “válidos à data de entrada em vigor da presente lei mantêm-se até ao seu termo, findo o qual devem adaptar-se ao disposto na lei de bases em anexo”.

Estipulam-se limites

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto às convenções entre o Estado e os sectores privado e social, também se estipulam alguns limites, prevendo-se que este regime fique condicionado à avaliação da sua necessidade. “A responsabilidade do Estado pela realização do direito à protecção da saúde efectiva-se através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de outros serviços públicos, podendo ser celebrados acordos com entidades privadas e do sector social, bem como com profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade fundamentada”, refere o documento.

De resto, sublinha-se, os três sectores vão continuar a coexistir, pautando a sua actuação "por regras de transparência e cooperação, prevenindo a indução artificial da procura, a selecção adversa, os conflitos de interesse e as incompatibilidades profissionais”.

Quanto ao financiamento, estipula-se que este “deve permitir que o SNS seja dotado dos recursos necessários ao cumprimento das suas funções e objectivos” e estipula-se que o investimento do SNS obedece a uma planificação plurianual.