Linha da Beira Alta cortada em Cerdeira. Colisão entre comboio e viatura faz um morto

A circulação na Linha da Beira Alta está interrompida desde as 2h30 devido a uma colisão entre um comboio e uma viatura ligeira em Cerdeira, distrito da Guarda, que causou um morto, segundo a Protecção Civil. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 2h27.

“Uma viatura ligeira foi abalroada por um comboio de passageiros na Linha da Beira Alta, perto da estação de Cerdeira, concelho do Sabugal. Há uma vítima mortal”, disse.

Na sequência da colisão, a Linha da Beira Alta foi cortada devido aos danos, não havendo ainda uma previsão para a normalização da circulação.

“Não há feridos a registar no comboio de passageiros. O comboio, apesar de danificado, acabou por seguir viagem. Não foi necessário fazer transbordo de passageiros”, disse a fonte, acrescentando que a linha ficou com danos, pelo que a circulação está interrompida. Às 7h30 estavam no local 11 operacionais, com o apoio de quatro viaturas.