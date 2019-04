Incentivos aos genéricos dão 19 milhões de euros às farmácias

Entre Janeiro de 2017 e Março de 2019, as farmácias receberam 19,4 milhões de euros por dispensarem medicamentos genéricos. Este valor foi pago ao abrigo do novo regime de incentivos do Governo para aumentar a quota destes remédios, que entrou em vigor em Janeiro de 2017, altura em que o Estado passou a pagar às farmácias 35 cêntimos por cada embalagem de genéricos dispensada.

