Parlamento celebra 45 anos da “revolução” e abre as portas ao povo

A Assembleia da República assinala na quinta-feira o 45.º aniversário da “Revolução dos Cravos" com a habitual sessão solene no hemiciclo, de manhã, e à tarde abre as portas ao público.

O presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, abre a sessão no hemiciclo pelas 10h, depois de a banda da GNR executar o Hino Nacional, nos Passos Perdidos, e dá a palavra aos representantes dos grupos parlamentares.

O primeiro a intervir é o deputado único do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), André Silva, e a seguir será a deputada do PEV Heloísa Apolónia. Depois é a vez da deputada Diana Ferreira, do PCP, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, Carlos César, do PS, e Pedro Roque, do PSD.

A sessão encerra com as intervenções de Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa, que faz, este ano, o seu quarto discurso como Presidente da República, perante os deputados.

O primeiro-ministro, António Costa, e os restantes membros do Governo assistem à sessão, mas não têm intervenções previstas.

À tarde, a partir das 15h, a Assembleia da República abre as suas portas, podendo os visitantes conhecer os corredores e o interior do palácio, com visitas livres e actividades culturais.

Na livraria parlamentar decorrem workshops de pintura, com o tema “Abril, artistas mil”, e nos corredores da Assembleia está patente a exposição “Cinquenta anos a fazer p.arte”, de António Colaço, ex-assessor do PS, que inclui a chaimite “Palavril”, estacionada em frente ao novo edifício da Assembleia.

Em Lisboa, à tarde, organizado pela Associação 25 de Abril, realiza-se o tradicional desfile popular na capital, a partir do Marquês de Pombal até ao Rossio.

Também à tarde, a residência oficial do primeiro-ministro volta a estar aberta ao público no feriado de 25 de Abril, com um programa que inclui um concerto de António Zambujo e leitura de poemas de Sophia de Mello Breyner.

Tal como em anos anteriores, durante da tarde de 25 de Abril, António Costa passeará pelos jardins de São Bento e acompanhará as actividades culturais a partir do início da tarde, fazendo uma breve intervenção pelas 16:50, antes de inaugurar pelas 18:30, na Fortaleza de Peniche, um memorial em homenagem aos presos políticos.