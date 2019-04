Memorando de Tancos foi entregue ao chefe de gabinete de Costa

O denominado memorando de Tancos foi entregue pelo assessor militar do primeiro-ministro ao chefe de gabinete de António Costa, confirmou na tarde desta quarta-feira o major-general Tiago Vasconcelos na comissão parlamentar de Tancos.

“Conversámos no dia 11 de Outubro de 2018 sobre toda esta coisa e, na manhã seguinte deu-me uma cópia do documento, um documento sem timbre e sem data.” Este é o relato de uma reunião do oficial Tiago Vasconcelos com o então chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional, general Martins Pereira, depois do advogado deste ter revelado a entrega do documento no DCIAP [Departamento Central de Investigação e Acção Penal].

Na posse deste documento, o assessor militar de Costa passou-o de imediato, a 12 de Outubro, a Francisco André, chefe de gabinete do primeiro-ministro. “Falei, mostrei e entreguei o documento”, assegurou. Naquela mesma tarde, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se.

O militar não teve resposta assertiva para estabelecer uma relação de causa e efeito entre a chegada do documento a São Bento e a demissão na Avenida da Ilha da Madeira, onde está a sede do Ministério da Defesa. Nem de qualquer feedback do primeiro-ministro, até porque depois da demissão do ministro da Defesa e da nomeação do seu sucessor, ocorreu também a demissão do Chefe do Estado-Maior do Exército.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na fita do tempo, segundo declarações suas aos deputados, Martins Pereira recebera a 20 de Outubro de 2017 o memorando das mãos do coronel Luís Vieira, então director-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), e do investigador major Vasco Brazão. A existência deste documento só foi revelada após a Operação Húbris, que levou à desmontagem do achamento na Chamusca do material roubado em Tancos e à prisão de ex-militares, agentes da GNR e da então cúpula da PJM. E os seus efeitos, com as demissões do ministro Azeredo e do general Rovisco Duarte, só ocorrem um ano depois.

Quanto ao conteúdo do documento, o major-general Tiago Vasconcelos foi sucinto e claro: “Sem o enquadramento de ter sido levado a um general que eu conhecia [Martins Pereira], sem timbre, sem assinatura, lendo-o a frio é um documento altamente hipotético, tem uma credibilidade bastante limitada.”

O assessor militar de Costa, em funções desde Maio de 2018, já depois do roubo e do achamento do material furtado, revelou que “Tancos não foi assunto com o primeiro-ministro”, como já afirmara o seu antecessor no cargo, vice-almirante José Alfredo Montenegro. E garantiu que António Costa não sabia da encenação da recuperação.