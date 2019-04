Marcelo só se pronunciará sobre Lei de Bases da Saúde quando diploma chegar a Belém

O presidente da República recusou-se nesta quarta-feira a comentar as afirmações da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sobre o eventual veto ou não da nova Lei de Bases da Saúde, frisando que se trata de “questões partidárias” e que prefere aguardar pelas conclusões do debate na Assembleia da República sobre a matéria.

Marcelo evitou o tema lembrando que o “Presidente está na Ovibeja para falar de pecuária, de floresta e daquilo que hoje nos preocupa que é a seca”. Sobre as PPP, “quando chegar o diploma a Belém, decidirei”, disse.

A Ovibeja é um certame dedicado à agricultura e o Presidente da República falou da “mudança radical” que se verificou nos campos do Alentejo após a construção da barragem do Alqueva, quando se dizia “há 30 anos que a agricultura está morta em Portugal. Quem assim pensou enganou-se”, vincou Marcelo.

A seguir, enumerou alguns sinais da mudança registada: É um modelo agrícola que “atrai os jovens, oferece novas oportunidades de negócio, aumenta as exportações e melhora do ponto de vista tecnológico a formação das pessoas”. Mas é igualmente importante que se discutam as culturas intensivas e as alterações climáticas “porque tudo deve ser discutido, sobretudo o entrosamento constante entre o ambiente e a agricultura que eu tenho defendido”.