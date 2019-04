Para a comissária europeia dos fundos estruturais, Pedro Marques é um “óptimo negociador”

A troca de argumentos entre Pedro Marques, o cabeça-de-lista do Partido Socialista (PS) às eleições europeias de Maio e o candidato do Partido Social Democrata (PSD), Paulo Rangel, continua a dar que falar. Desta vez, foi a comissária europeia Corina Crétu, que num vídeo de apoio a Pedro Marques, elogiou o trabalho do Governo e do ministro no que diz respeito à implementação de políticas de coesão em parceria com a Comissão Europeia.

A comissária europeia para as Políticas Regionais afirmou que Portugal “é um país de topo na implementação de fundos” e que os projectos levados a cabo “contribuíram para a recuperação económica e social de Portugal”. Ao referir-se a Pedro Marques, caracterizou-o como sendo um “óptimo negociador” e “defensor acérrimo dos fundos para políticas de coesão”.

A disputa entre PS e PSD arrasta-se há semanas, quando os sociais-democratas puseram em causa a eficácia da execução dos fundos e qualidade de Pedro Marques enquanto ministro. Pedro Marques e Paulo Rangel desentenderam-se sobre quem aplica da melhor forma os fundos estruturais, depois de Carlos Moedas ter demonstrado o seu apoio ao PSD enquanto mandatário.

No final de Março, Pedro Marques, em reacção às declarações de Paulo Rangel, atacou o candidato social-democrata, acusando-o de fazer uma campanha de “falsidades” e recordou as declarações de Rangel em que afirmava que o candidato socialista foi “um mau ministro e um mau negociador” nas negociações para o próximo quadro de fundos comunitários.

À altura, o candidato do PS serviu-se de um gráfico com o resultado da primeira proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro comunitário, mostrando que os fundos aumentam 2% para a União Europeia e 8% para Portugal.