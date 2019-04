Centeno cabeça de lista no Algarve “não tem fundamento”, diz Ministério das Finanças

O PÚBLICO avança na edição desta quarta-feira que Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, deverá encabeçar a lista do PS por Faro nas próximas legislativas. O ministério reagiu entretanto num comunicado de duas linhas em que assegura que a informação não tem fundamento e lamenta não ter sido contactado.

“A notícia da edição do jornal PÚBLICO de hoje, intitulada ‘Centeno encabeça lista de deputados pelo Algarve’, não tem qualquer fundamento, não tendo sido solicitado contraditório ao visado”, lê-se na nota enviada pelo gabinete de Mário Centeno às redacções.

A notícia contava que a aldeia de Giões, onde o ministro passou alguns verões da sua infância e adolescência, já se prepara até para lançar a campanha para as legislativas no dia da tradicional festa local, lançando uma espécie de convite a Centeno. Para a edição deste ano, prepara-se rancho melhorado com Mário Centeno no lugar de “mandador” do corridinho do PS no Algarve. “Seria o momento ideal para o arranque da campanha às legislativas – não era interessante um homem que manda nas finanças do país e da Europa vir apresentar-se aos eleitores numa aldeia?”.

O PÚBLICO explicava que apesar de a decisão ainda não ter sido tomada oficialmente, o PS-Algarve já dá a notícia por adquirida. O ministro das Finanças nasceu em Olhão, viveu em Vila Real de Santo António, e tem os seus familiares na aldeia de Giões (Alcoutim).