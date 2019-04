Kim Jong-un já chegou à Rússia no seu comboio e fez mudanças na diplomacia

Ao chegar a Vladivostoque, no extremo Oriente russo, o comboio blindado em que costumam viajar os líderes norte-coreanos não tinha o tapete vermelho obrigatório à espera para que Kim Jong-un pudesse desembarcar. Foi um pequeno atraso, uma gaffe diplomática antes da cimeira em que o Presidente russo espera demonstrar que é essencial a quaisquer negociações sobre o nuclear de Pyongyang e Kim busca provar que não está isolado, agora que os contactos com Washington ficaram presos num limbo.

Talvez numa demonstração de que Pyongyang pretende seguir um novo rumo diplomático, a agência noticiosa sul-coreana Yonhap noticiou esta quarta-feira o afastamento de Kim Yong Chol, o general que tem feito os contactos com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, com o qual a Coreia do Norte tem manifestado muita impaciência. Era considerado uma figura muito poderosa no regime - é um dos vice-secretários do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e foi director dos serviços de espionagem.

A agência noticiosa sul-coreana - que cita fontes do Parlamento de Seul - não avança quais os motivos do afastamento. Mas a saída de Kim Yong Chol surge depois de Ministério dos Negócios Estrangeiros do Norte ter dito, na semana passada, que não queria lidar mais com Pompeo, e que o secretário de Estado norte-americano devia ser substituído por alguém com “mais maturidade”.

Na cimeira com Vladimir Putin em Vladivostoque, que será só na quinta-feira, de Kim Jong-un procurará obter o apoio do Presidente russo, após o falhanço da cimeira com Donald Trump no Vietname, e o Presidente russo tentará entrar para o centro do palco das negociações sobre o nuclear norte-coreano, das quais se tem sentido afastada.

Esta quarta-feira, no entanto, Kim fez já vários contactos bilaterais, após ter sido recebido com uma guarda de honra.