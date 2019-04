Joe Biden vai anunciar candidatura à Casa Branca esta quinta-feira

Joe Biden, antigo vice-presidente de Barack Obama, irá concorrer às eleições norte-americanas em 2020. A notícia é avançada pela Reuters, que cita “fonte próxima” do democrata. O New York Times, o Washington Post e a CNN também fazem manchete com a terceira candidatura do político de 76 anos à Casa Branca. O anúncio será oficializado “através de um vídeo” que deverá ser publicado nas redes sociais do democrata, confirma a mesma fonte.

Depois de Bernie Sanders e Beto O’Rourke, Joe Biden junta-se à lista de democratas que querem recuperar a Casa Branca aos republicanos, depois da eleição de Donald Trump em 2016.

Joe Biden não desistiu da candidatura, mesmo depois das acusações de quatro mulheres que vieram a público contar que o democrata as tocou de forma inapropriada. Como resposta, o político de 76 anos prometeu respeitar o “espaço” das mulheres, mas nunca reconheceu qualquer conduta imprópria.

Esta será a terceira tentativa de Biden à presidência, depois de ter anunciado a sua candidatura às eleições de 1988 e 2008. Em ambas as ocasiões, desistiu antes do final das eleições primárias do Partido Democrata. Em 2008 acabou por dar o seu apoio a Obama de quem, posteriormente, se tornou vice-presidente.