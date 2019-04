Em Cádis sente-se o abandono e a apatia das pessoas. O Vox aproveita

No grupo que se junta na Praça San Juan de Dios, no centro histórico de Cádis, em volta da banca de jornais, ninguém viu o debate eleitoral que juntou os quatro cabeças-de-lista dos partidos que lideram as sondagens. “Para quê?”, questiona José – ou Pepe –, sexagenário. “Se o sistema é sempre o mesmo e só mudam as palavras que os políticos empregam?”. O vendedor de jornais, de trinta anos, e um outro homem, na casa dos quarenta, assentem com a cabeça, mas sem se aventurarem muito na “discussão política”, por opção.

