Braga celebra a liberdade com o tilintar dos sinos

As comemorações dos 45 anos do 25 de Abril na maior cidade minhota incluem o concerto de sinos “Et patriae liberationis”, do compositor espanhol Llorenç Barber. Os badalos e as cordas de sete igrejas vão-se mover ao longo de 50 minutos, graças ao esforço de 70 cidadãos com pouca ou nenhuma experiência musical.