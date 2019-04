Autocarro da Carris ardeu em frente ao ISEL, em Lisboa

Um autocarro da Carris incendiou-se na manhã desta quarta-feira em frente ao Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), na capital portuguesa, confirmou o PÚBLICO junto de fonte no local. Depois de as chamas terem consumido a parte traseira do veículo, o incêndio parece estar controlado.

Um vídeo partilhado no Facebook mostra o autocarro em chamas. Nas imagens vê-se a parte traseira do veículo a derreter com o calor das chamas.

Não se sabe o que está na origem do fogo nem se há feridos resultantes do incidente. O PÚBLICO tentou contactar a Carris, mas ainda não obteve resposta.