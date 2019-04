OPA dos chineses à EDP cai por terra

A assembleia geral de accionistas da EDP, que está a decorrer esta quarta-feira, rejeitou a proposta de desblindagem de estatutos que era condição para o lançamento da Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG) sobre a eléctrica.

O ponto da ordem de trabalhos que propunha o fim do limite de 25% à contagem de votos na EDP foi rejeitado por 56,60% dos votos emitidos, na assembleia geral (AG) onde esteve representado 65,18% do capital eléctrica (abaixo dos 69% presentes na assembleia-geral anual de 2018).

A votação deste ponto estava agendada para ser a última da AG, mas a ordem foi alterada para que fosse anterior à eleição do novo presidente da mesa da assembleia geral, pelo que foi o vice-presidente, Rui Medeiros, quem fez a contagem dos votos.

O fim dos limites de voto era uma das condições de lançamento da oferta chinesa e tinha de ser aprovada por dois terços dos votos emitidos. Com a sua rejeição, a operação fica imediatamente sem efeito.

Na carta que enviou esta semana a Rui Medeiros, a CTG garantiu que “respeitará as decisões adoptadas pelas autoridades e pela assembleia geral” da EDP. E também assegurou que “permanecerá como investidora estratégica de longo prazo” da empresa portuguesa.

A CTG tem 23,27% da EDP, mas a posição total do Estado chinês ascende a 28,25%, se contabilizados os 4,98% da CNIC.

O último ponto da ordem de trabalhos, a eleição do novo presidente da mesa da assembleia geral, que passa a ser Luís Palha da Silva, foi aprovado com 98,81% dos votos emitidos. O nome de Palha da Silva foi proposto pelos accionistas chineses e por outros accionistas de referência, como a espanhola Masaveu, que tem cerca de 7% do capital e votos da eléctrica.

Os accionistas votaram favoravelmente as contas de 2018 e a proposta de apreciação de resultados (que inclui a distribuição de dividendos). Também deram um voto positivo à equipa de gestão liderada por António Mexia e à actuação do Conselho Geral e de Supervisão da eléctrica, presidido por Luís Amado. Todas estas votações recolheram mais de 99% dos votos.

Ligeiramente menos expressiva foi a votação sobre a remuneração do conselho de administração executivo, que foi aprovada por cerca de 91% dos votos.