Werder Bremen “assustou”, mas Bayern Munique está na final da Taça

O Bayern de Munique atingiu esta quarta-feira a sétima final da Taça da Alemanha em dez temporadas. A equipa bávara bateu o Werder Bremen, oitavo classificado da Bundesliga e a lutar por um lugar na próxima edição da Liga Europa, por 2-3. Robert Lewandowski esteve novamente em destaque ao marcar dois golos. Quatro dias antes, para o campeonato, o Bayern tinha vencido em casa esta mesma equipa do Werder Bremen, mas apenas por 1-0.

Na visita a Bremen, o polaco inaugurou o marcador aos 36’ depois de Thomas Müller ter cabeceado uma bola para o poste, que instalou a confusão entre os defesas e o guarda-redes do Werder Bremen. Lewandowski só precisou de encostar após ressalto.

Müller marcou para os hexacampeões alemães na segunda parte, aos 63’, depois de a bola ter chegado aos seus pés após um remate desenquadrado de Goretzka, que tinha sido lançado para a partida minutos antes.

O Bayern, que manteve Renato Sanches no banco todo o jogo,​ aproveitou-se do azar do Werder Bremen no capítulo defensivo, mas a equipa da casa reagiu com dois golos de rajada em dois minutos. Yuya Osako faz o 1-2 aos 74’ após assistência de Milot Rashica, que igualou a partida logo a seguir, aos 76’, numa jogada de contra-ataque a toda a velocidade.

O golo da vitória da equipa orientada por Niko Kovac chega aos 80’ num penálti bem convertido por Lewandowski. O árbitro entendeu antes que Kingsley Coman foi derrubado pelo adversário Gebre Selassie numa incursão pelo lado esquerdo da grande área do Werder Bremen. Os jogadores da casa muito contestaram o lance, que foi considerado bem analisado pelo VAR.

Depois de ter deixado o Borussia Dortmund pelo caminho nos quartos-de-final, o Bayern Munique interrompeu o “sonho” do Werder Bremen, que já não ganha a Taça da Alemanha desde 2004. Já o Bayern procurará o 17.º troféu no embate final com o Leipzig, terceiro classificado no campeonato, marcado para dia 25 de Maio, no Estádio Olímpico de Berlim. O Leipzig já tinha batido na terça-feira o Hamburgo, actualmente na II Liga alemã, por 1-3.