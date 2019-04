O FC Porto tem sido mais eficaz a fechar os campeonatos

Na permanente guerra dos tronos que é o futebol português, mais uma temporada está perto do final. Faltam apenas quatro episódios (jornadas) para se saber quem irá sentar-se no trono de ferro (chegar ao título), se a Casa da Águia ou o Pai dos Dragões, já que o Inverno continua a ser longo na Casa do Leão. No mesmo dia do último episódio da temporada final de Guerra dos Tronos, a 19 de Maio, joga-se a última jornada da Liga portuguesa 2018-19 e talvez as coisas já estejam resolvidas. O mais provável é que esta luta entre Benfica e FC Porto vá até ao último dia, mas também é provável que algum ponto perdido por um dos dois nestas últimas quatro jornadas seja a diferença entre um título e um segundo lugar.

Não havendo nenhum confronto entre “águias” e “dragões” no que resta do campeonato, é possível que ambos façam o pleno de vitórias nas quatro jornadas que faltam, e, se isso acontecer (ou se fizerem o mesmo número de pontos), o Benfica, com a vantagem que tem no confronto directo, será campeão. Mas o historial da Liga portuguesa nos últimos 20 anos mostra que, entre os dois, é o FC Porto quem fecha melhor os campeonatos. Isto não quer necessariamente dizer que quatro vitórias nos últimos quatro jogos garantem um título (pode já nem sequer estar um título em disputa), apenas que os “dragões” conseguem ser mais eficazes nas últimas semanas da temporada, esteja o que estiver em jogo.

Nas últimas duas décadas, o FC Porto conseguiu fazer o pleno de pontos nas últimas quatro jornadas em seis temporadas, a última das quais em 2017-18, quando a equipa de Sérgio Conceição bateu Vitória de Setúbal, Marítimo, Feirense e Vitória de Guimarães, enquanto o Benfica não conseguiu levar a luta até ao último dia, não só por ter perdido com o FC Porto à jornada 30, mas também pela derrota com o Tondela (32.ª) e o empate com o Sporting (33.ª). Na perspectiva portista, o pleno de pontos nas últimas quatro rondas coincidiu com títulos em 2011-12 e 2012-13, ambos com Vítor Pereira ao leme.

Já o Benfica conseguiu apenas uma vez ganhar os quatro jogos finais nos últimos 20 anos. Foi em 2015-16, no primeiro de dois títulos com Rui Vitória, em que os “encarnados” não ganharam apenas os quatro jogos finais, mas as 12 últimas jornadas, numa espectacular segunda volta de campeonato em que só perderam três pontos (derrota em casa com o FC Porto) e seguraram o título por dois pontos numa luta até ao fim com o Sporting.

Num apanhado global do desempenho de FC Porto e Benfica nas quatro últimas jornadas das últimas duas décadas (sempre com a vitória a valer três pontos), os portistas fizeram 192 pontos, contra 163 dos “encarnados”, para além de terem mais vitórias (60/48), menos empates (12/19) e menos derrotas (8/13). O menor número de pontos que o FC Porto fez nas últimas quatro jornadas foi sete (em cinco temporadas), enquanto o Benfica chegou a fechar uma época com apenas dois pontos em 12 possíveis – foi em 2000-01, a pior de sempre da história do clube (6.º lugar), fechando com duas derrotas (Alverca e Gil Vicente) e dois empates (Salgueiros e Desp. Aves).

As quatro finais de cada um

Os episódios finais desta temporada vão passar por vários locais dos Sete Reinos (em linguagem Guerra dos Tronos, território português), sendo que ambos têm duas batalhas no seu próprio castelo e têm também um adversário em comum, o Rio Ave. O FC Porto joga em Vila do Conde já na próxima sexta-feira, enquanto o Benfica fará a mesma viagem na penúltima ronda. E, se tivessem de escolher, provavelmente nenhum escolheria a formação vila-condense como um dos adversários finais.

Não só o Rio Ave está num bom momento (duas vitórias consecutivas, sobre V. Guimarães e Belenenses SAD), como foi um adversário difícil para ambos na primeira volta: no Dragão, perdeu por 2-1 depois de ter estado a ganhar, e, na Luz chegou ao 0-2 nos primeiros 20 minutos da carreira de Bruno Lage como treinador principal do Benfica, antes de perder por 4-2. Nas suas cinco últimas visitas ao Estádio dos Arcos para o campeonato, o FC Porto acumulou cinco vitórias, enquanto o Benfica somou três vitórias, um empate (na temporada passada) e uma derrota.

Em comum, FC Porto e Benfica também têm confrontos com adversários insulares. Os “dragões” viajam até à Madeira para defrontar o Nacional na jornada 33 e não têm tido grandes problemas nas últimas cinco visitas à Choupana (cinco vitórias) tal como não tiveram na primeira volta (triunfo por 3-1). Já o Benfica irá fechar o campeonato na Luz com o Santa Clara, mais de 16 anos depois de ter defrontado os açorianos em 2003, naquele que foi o último jogo da antiga “catedral” benfiquista – Simão Sabrosa marcou o único golo desse encontro. Nos três jogos em que recebeu o Santa Clara para o campeonato, o Benfica venceu sempre, para além de ter triunfado na primeira volta, em São Miguel, por 0-2.

Se a lógica histórica imperar, FC Porto e Benfica também não deverão ter grandes problemas com os seus adversários da 32.ª ronda. A equipa de Conceição recebe o Desportivo das Aves, que nunca pontuou nas suas quatro visitas anteriores ao Dragão, para além de ter perdido em casa (0-1) na primeira volta. Já o Benfica recebe o Portimonense, que também nunca venceu na Luz (12 derrotas e três empates), sendo que, na primeira volta, foram os algarvios que “despediram” Rui Vitória com um triunfo caseiro por 2-0, graças a autogolos de Rúben Dias e Jardel.

Tanto FC Porto como Benfica terão ainda dois confrontos de elevadíssima dificuldade. O do Benfica será já na próxima jornada, no Minho, frente a um Sp. Braga que chegou a andar na frente do campeonato e que ainda pensa no terceiro lugar, mas que perdeu algum fôlego nos últimos tempos e que até sofreu um grande amasso na primeira volta (6-2) – nas últimas quatro visitas à Pedreira, o Benfica venceu quatro e perdeu uma.

Já o FC Porto irá receber na última jornada um dos seus rivais históricos, o Sporting, que já derrotou esta época os “dragões” na final da Taça da Liga e que já os travou na primeira volta em Alvalade (0-0). Episodicamente, o Sporting consegue ganhar no Dragão para o campeonato (a última vez que o alcançou foi em 2016) e vai, por certo, querer ganhar balanço para a final da Taça de Portugal, na semana seguinte.