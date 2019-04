Época futebolística 2019/20 arranca a 2, 3 ou 4 de Agosto e termina a 24 de Maio

A época futebolística 2019/20 arranca no dia 2, 3 ou 4 de Agosto (Supertaça) e fecha a 24 de Maio (final da Taça de Portugal), enquanto a I Liga decorrerá entre 11 de Agosto e 17 de Maio.

De acordo com o calendário divulgado nesta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Supertaça Cândido de Oliveira volta a abrir uma temporada, num duelo entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, havendo três datas em aberto para a realização do jogo: 2, 3 ou 4 de Agosto.

“As dúvidas em relação ao dia prendem-se com as possibilidades ainda em aberto quanto aos representantes portugueses na Liga dos Campeões e à respectiva entrada em prova”, pode ler-se no comunicado da FPF.

Quanto às competições profissionais, a FPF avança que a I Liga “poderá ter início no fim-de-semana de 11 de Agosto e terá de terminar até 17 de Maio de 2020.”

A Taça de Portugal arrancará em 1 de Setembro e terminará no dia 24 de Maio de 2020, com a final, no Estádio Nacional, na partida que encerrará oficialmente a temporada.

O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, arranca no fim-de-semana de 11 Agosto, enquanto a Liga Revelação, competição de equipas sub-23, se inicia no dia 17 do mesmo mês.

Já a próxima edição da Taça Revelação está marcada para 2 de Maio de 2020.

Em 2020, disputa-se o Campeonato da Europa, cuja fase final terá lugar em 12 países, entre 12 de Junho e 12 de Julho. Portugal é o campeão em título.