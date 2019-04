Quando o jornalismo musical inglês apanhou o futuro

New Musical Express, Melody Maker, Sounds, Smash Hits. Na memória de muitos daqueles que visitaram a loja Tema, nos Restauradores, em Lisboa, ainda permanecerão palavras e imagens destas publicações inglesas. Livres da cupidez do mainstream e da autoridade fria da cultura literária, elas permitiram imaginar um horizonte novo: o de uma comunidade reunida à volta da música pop, tão desejosa de a receber como de a pensar. Essa terá sido a utopia que a imprensa musical do Reino Unidos ofereceu aos seus leitores, sugerindo laços culturais de pertença, encurtando distâncias para outros centros, ousando até sonhar com outro tipo de jornalismo e escrita jornalística. Enquanto isso, em Londres, nas redacções desses títulos, no espaço que editores, críticos e jornalistas disputavam, desenrolava-se uma história da qual apenas chegaram ecos, sinais, rumores É precisamente nessa história que mergulha Hidden Landscape Once a Week, a muito aguardada antologia, organizada pelo crítico inglês Mark Sinker, de memórias, entrevistas, pequeno ensaios e conversas (estas, transcritas de painéis dedicados ao tema e realizados em 2015 na Universidade de Birkbeck, em Londres)

