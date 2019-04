Portubaga: a nova mala de Christian Louboutin

Chama-se Portubaga e é assinada por Christian Louboutin. O criador francês, mais conhecido pelos sapatos de sola vermelha, lançou uma mala de Verão inspirada “pelos costumes tradicionais” e pelas “artes tipicamente portuguesas”. O modelo, disponível em duas cores, mostra uma amálgama de técnicas e inspirações portuguesas — dos azulejos aos puxados. Já está à venda no site, por 1690 euros.

“Como é que expressas aquilo que sentes em relação a um país? Quando és um criador como Christian Louboutin, desenhas algo”, descreve o site da marca. Há anos que o criador tem uma casa em Melides, na costa alentejana, onde irá inaugurar um hotel de charme, à partida, no Verão de 2020.

Segundo a marca, o modelo surge da vontade de “destacar a mestria artesanal portuguesa e o seu savoir-faire meticuloso para detalhes preciosos”. Segundo a mesma, o criador passou dias a explorar as diferentes regiões, seguindo recomendações dos amigos. Terá visitado, por exemplo, bordadoras no Alentejo e uma cestaria no Algarve. E descobriu pessoas com “um imenso savoir-faire e um bom sentido para a combinação de cores e padrões”.

Pelo caminho, foi buscar técnicas como os puxados e ripados, “que requerem uma atenção meticulosa” e aplicou-as à mala. Inspirou-se ainda na tradicional capa de honra, de Miranda do Douro, como é visível no painel central da mala. Já os azulejos portugueses servem de inspiração para as contas de cerâmica das pegas, bem como para o forro interior, em tons de branco e azul.