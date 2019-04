Sonda da NASA terá detectado pela primeira vez um sismo em Marte. Ouça o som

A NASA divulgou esta quarta-feira o que acredita ser a primeira gravação de um sismo em Marte. A sonda da agência espacial norte-americana InSight mediu e registou um evento sísmico ao qual os cientistas chamaram de “marsquake”, um trocadinho entre as palavras Marte e earthquake (terramoto, em português).

O sinal sísmico detectado pelo instrumento SEIS (Sísmico de Experimentação para Estruturas Interiores) foi registado a 6 de Abril, altura em que a sonda completou o seu 128º dia no planeta. Segundo a NASA, este é o primeiro sismo captado que parece ter vindo do interior do planeta, em oposição aos eventos sísmicos que são causados por forças como vento, isto já na superfície de Marte.

Os cientistas ainda estão a examinar os dados recolhidos para perceber a causa exacta do sinal detectado. Apesar de ser uma vitória para a equipa envolvida na pesquisa, o sinal captado é demasiado fraco para fornecer dados concretos sobre o interior do planeta, um dos principais objectivos da viagem da sonda InSight para Marte.

Na gravação divulgada pela agência espacial, o som do evento sísmico é comparado com o ruído do vento em Marte e do braço do robô responsável pela captação.

Segundo o que refere Bruce Banerdt, o investigador principal da missão do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA (JPL), as primeiras leituras da InSight são uma continuação das experiências que começaram nas missões Apollo. “Temos estado a recolher ruídos de fundo até agora, mas este primeiro evento é o pontapé de saída para um campo novo: a sismologia marciana”, diz.

Uma das características principais da superfície do planeta Marte é ser extremamente silenciosa, permitindo que o SEIS, o sismómetro da InSight projectado especialmente para esta missão, capte mesmo os ruídos mais fracos. Por outro lado, a superfície terrestre treme constantemente devido ao ruído sísmico criado pelos oceanos e pelo clima. “Um evento deste tamanho no sul da Califórnia não seria notado entre dezenas de crepitações minúsculas que acontecem todos os dias”, refere a agência.

“O evento Martian Sol 128 é emocionante porque o seu tamanho e duração encaixam-se no perfil de terremotos detectados na superfície lunar durante as missões Apollo”, refere Lori Glaze, directora da Divisão de Ciências Planetárias da NASA no artigo de divulgação do som do "marsquake".