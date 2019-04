Testemunha do caso do Circuito do Estoril agredida após levantar suspeitas

Uma testemunha do inquérito-crime à alegada fraude e evasão fiscal no negócio que envolveu a realização da MotoGP 2012, no Autódromo do Estoril, foi violentamente agredida no parque de estacionamento do Hotel Mirage, em Cascais. Em causa está um negócio que pode ter lesado o Estado, que detém a empresa Circuito do Estoril (CE) a 100% através da sociedade Parpública, em cerca de seis milhões de euros.

