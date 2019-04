DGS estuda alargamento da vacina contra a pneumonia a quem fizer 65 anos

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) está a estudar o alargamento da vacina contra a pneumonia a todas as pessoas que fizerem 65 anos. Actualmente a vacina já faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV) para todas as crianças e é também dada de forma gratuita a adultos que façam parte de grupos de risco, por terem algumas doenças crónicas. O alargamento da vacina tem sido um pedido recorrente dos pneumologistas, como forma de reduzir a elevada mortalidade por pneumonias que Portugal regista anualmente.

