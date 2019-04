A série de atentados contra igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka no domingo de Páscoa é um dos piores ataques terroristas de sempre. Neste P24 a entrevista com o director editorial do Sete Margens, António Marujo.

