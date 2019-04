Pela democracia e pelas liberdades na Catalunha

Em fevereiro, começou em Madrid, no Supremo Tribunal, o julgamento de 12 líderes políticos e associativos catalães. São estes acusados pelo Estado espanhol de “rebelião”, “sedição” e “desvio de fundos” por terem organizado e implementado o referendo sobre a independência da Catalunha em 1 de outubro de 2017. Os acusados, detidos há já um ano e meio, declaram-se “presos políticos” e o julgamento tem sido descrito por diversas organizações e personalidades à escala internacional (a Prémio Nobel da Paz Jody Williams, parlamentares de vários países, etc.) como um processo político, exigindo a libertação dos acusados.

Contudo, não são apenas os líderes políticos e sociais catalães que são perseguidos pelo Estado espanhol e respetivo aparelho judiciário: há milhares de cidadãs e cidadãos catalães que participaram na organização do citado referendo e que são alvo de processos judiciais e correm o risco de prisão e/ou de pesadas penalizações. É o caso de vários professores universitários (de ciência política e de direito) nomeados pelo governo catalão para monitorizar o referendo, o que levou a Associação Americana de Ciência Política (APSA) a pedir ao primeiro-ministro Pedro Sánchez que o Estado espanhol retire de imediato as acusações contra estes profissionais. E é revelador o facto de as autoridades e os órgãos de comunicação social catalães terem sido oficialmente proibidos de usar expressões como “presos políticos” e “exilados”.

A acusação de “sedição” (isto é: o “levantamento coletivo de natureza contestatária contra as autoridades ou poderes estabelecidos, geralmente de carácter violento”) representa uma evidente tentativa de criminalização de uma atitude política. Mas enferma também de falta de objetividade: televisões e jornais do mundo inteiro mostraram claramente que foi o Estado espanhol que encetou uma mobilização sem precedentes de forças policiais para usarem a força contra cidadãs e cidadãos indefesos, e para tentarem impedir a realização do referendo de outubro de 2017. O processo atual contra os independentistas catalães põe assim um sério problema de liberdades públicas e de democracia. E tanto mais quanto a justiça espanhola é considerada como uma das mais politizadas da Europa e largamente suspeita de fraca imparcialidade.

As causas próximas da crise atual remontam a 2010: durante o consulado de José Luis Zapatero (então líder do PSOE e primeiro-ministro) foi aprovada uma reforma do Estatuto da Catalunha num sentido mais federal. A dita reforma foi aprovada por 85% dos deputados do Parlamento da Catalunha (2005), por 73,9% dos eleitores na Catalunha (2006) e, numa versão mais minimalista, por uma maioria absoluta no Congresso dos Deputados de Espanha (2006). Porém, o Partido Popular, recorrendo ao Tribunal Constitucional, fez rejeitar 41 artigos do Estatuto, levando desde logo ao impasse político-constitucional atual.

Os subscritores deste manifesto consideram que o problema catalão é de natureza eminentemente política, carecendo de soluções políticas e não judiciais, pelo que pugnam pela libertação imediata dos líderes políticos e associativos catalães presos. Almejam ainda que sejam levantadas as acusações contra todos os cidadãos catalães que participaram na organização do referendo. E instam os responsáveis políticos espanhóis e catalães a que encontrem uma solução política, de modo a que os cidadãos da Catalunha (“independentistas” ou “unionistas”) possam, em condições de igualdade de oportunidades e de lisura processual, votar livremente sobre o seu destino político-institucional. A bem de todos: da Catalunha, da Espanha e da União Europeia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscritores:

Abílio Hernandez, professor de literatura e estética (*)

Adelino Maltez, politólogo (*)

Alfredo Barroso, cronista e ensaísta

Alfredo Caldeira, jurista

Álvaro Garrido, Historiador (*)

Ana Sofia Ferreira, historiadora (*)

Andreia Lourenço Marques, politóloga, activista de direitos humanos

António Borges Coelho, historiador (*)

Ascenso Simões, gestor, deputado do PS

Boaventura de Sousa Santos, sociólogo (*)

Carlos Vargas, jornalista e economista

Cipriano Justo, médico, dirigente da Renovação Comunista (*)

Daniel Adrião, dirigente do PS, consultor

David Duarte, investigador em filosofia política

Diana Andringa, jornalista

Domingos Lopes, advogado

Elísio Estanque, sociólogo (*)

Fernando Oliveira Baptista, engenheiro agrónomo (*)

Filipe Piedade, investigador em Ciências da Educação e Estudos Políticos.

Francisco Louçã, economista (*)

Francisco Oneto Nunes, antropólogo (*)

Francisco Teixeira, professor de Filosofia e Ciência Política

Gaspar Martins Pereira, historiador (*)

Isabel Faria, médica, funcionária reformada da Comissão Europeia

Isabel Moreira, jurista, deputada independente do PS

Helena Roseta, arquitecta, deputada independente do PS

Joana Mortágua, politóloga, deputada do BE

João M. Almeida, químico, quadro superior na administração local

João Teixeira Lopes, sociólogo (*)

Jorge Araújo, biólogo (*)

José Manuel Pureza, politólogo, vice-presidente da Assembleia da República (*)

José Pacheco Pereira, Historiador, publicista (*)

Luís Monteiro, licenciado em arqueologia, deputado do BE

Manuel Brito, professor aposentado, ex-presidente do Instituto Nacional do Desporto

Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, investigador (*)

Maria Isabel Loureiro, médica, professora de saúde pública (*)

M. Carmo Marques Pinto, advogada, membro do governo da Crida Nacional Per la República

Maria Manuel Rola, designer, deputada do BE

Maria do Rosário Gama, professora do secundário, dirigente da APRE

Marisa Matias, socióloga, eurodeputada pelo BE

Miguel Cardina, investigador em ciências sociais

Miguel Vale de Almeida, antropólogo (*)

Nelma Moreira, professora de ciências da computação (*)

Norberto Cunha, historiador (*)

Paula Godinho, antropóloga (*)

Paulo Fidalgo, médico, dirigente da Renovação Comunista

Paulo Filipe Monteiro, realizador (*)

Pedro Bacelar Vasconcelos, constitucionalista (*)

Ricardo Sá Fernandes, advogado

Richard Zimler, escritor

Rui Pato, médico e músico

Rui Pereira, professor, jornalista e ensaísta (*)

Rui Sá, Engenheiro e Membro da Assembleia Municipal do Porto pela CDU

Rui Tavares, historiador, dirigente do Livre

Sandrina Antunes, politóloga (*)

Sónia Duarte, professora do secundário e investigadora em Linguística

Ulisses Pereira, economista, deputado do PSD

(*) professor(a) universitário