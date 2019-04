Novo IRA diz que é responsável pela morte de jornalista em noite de violência sectária

O Novo IRA assumiu esta terça-feira que tem responsabilidades na morte de uma jornalista, na noite de quinta para sexta-feira da semana passada, em Derry, na Irlanda do Norte. Em comunicado enviado ao jornal Irish News, o grupo dissidente republicano pediu “sinceras desculpas aos colegas, amigos e família” de Lyra McKee, que morreu aos 29 anos.

As autoridades, que já tinham responsabilizado este grupo, detiveram uma mulher de 57 anos, suspeita de estar ligada aos autores dos disparos que mataram a jornalista e aos motins em Derry durante aquela noite.

No domingo, diz o jornal britânico Guardian, a polícia libertou dois adolescentes, de 18 e 19 anos, que tinham sido detidos na noite de sexta-feira. O caso continua a ser investigado pela unidade de terrorismo dos serviços de polícia da Irlanda do Norte.

No mesmo comunicado, o Novo IRA diz que vários dos seus voluntários dirigiram-se para o local onde dizem que as “forças armadas britânicas provocaram desacatos”. “Instruímos os nossos voluntários para o envolvimento com inimigos e pusemos em prática medidas para a garantir todo o cuidado”, garantiu o Novo IRA.

Emotions running high in Derry as friends of #LyraMcKee protest with red paint at HQ of Saoradh, linked with New IRA pic.twitter.com/jaZuKzGnQk — Stephen Murphy (@SMurphyTV) 22 de abril de 2019

Esta posição segue a mesma linha do partido de esquerda radical que apoia o grupo. Depois da noite de motins, o Saoradh atribuiu, em comunicado na sua página da Internet, a responsabilidade pela morte da jornalista à polícia: “Um voluntário republicano tentou defender o povo da polícia. Tragicamente, uma jovem jornalista foi acidentalmente morta”. Este grupo que luta pela reunião da Irlanda do Norte na República da Irlanda é influente na região de Derry, onde tem uma sede que está a ser palco de protestos. Manifestantes pintam as mãos com a cor vermelha e colocam-nas nas paredes do edifício.

Lyra McKee, que a editora Faber descreve como uma promissora jornalista de investigação, estava a escrever um livro sobre desaparecimentos durante as três décadas de violência na Irlanda do Norte, que terminou com o Acordo de Sexta-Feira Santa, de 1998. A polícia diz que McKee foi atingida quando um dos atiradores em Derry pretendia disparar contra agentes. O funeral da jornalista vai acontecer esta quarta-feira, em Belfast.

O Novo IRA foi criado em 2012 e composto por dissidentes do IRA — Exército Republicano Irlandês, que depôs as armas quando o processo de paz na Irlanda do Norte se consolidou. A BBC diz que a actividade deste grupo está a crescer, depois de ter orquestrado um ataque à bomba no tribunal de Derry no início do ano. A polícia receava um aumento de incidentes violentos para marcar o aniversário da Revolta da Páscoa, em 1916, contra o domínio britânico. Com a morte da jornalista, os republicanos dissidentes de Derry cancelaram a marcha.

A Revolta da Páscoa ocorreu em 1916, entre 24 e 29 de Abril, quando os Voluntários Irlandeses, braço armado da Irmandade Republicana Irlandesa assumiram posições chave na cidade de Dublin e proclamaram a República da Irlanda. Em 1916 toda a ilha estava sob o domínio britânico, a independência da Irlanda só foi conseguida em 1919; a Irlanda do Norte ficou no território do Reino Unido.

A fronteira na ilha irlandesa é o grande entrave ao acordo do “Brexit”, a saída do Reino Unido da União Europeia, pois o seu regresso viola o Acordo de Sexta-Feira Santa que pôs fim à violência sectária, acto já condenado pelo DUP (Partido Unionista Democrático) — apoiante da permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido.