Coreia do Norte confirma encontro de Kim Jong-un com Putin

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, vai encontrar-se “em breve” com o Presidente russo, Vladimir Putin, numa cimeira bilateral, confirma a agência de notícias da Coreia do Norte.

A agência não avança datas concretas, mas Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que o encontro deverá ocorrer no final de Abril. Segundo o jornal russo Izvestia, a cimeira terá lugar em Vladivostok, na Rússia, a 100 quilómetros da fronteira com a Coreia do Norte.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, Kim Chang-son, chefe de gabinete de Kim Jong-un, foi visto em Vladivostok, no domingo, alimentando a especulação de que a cimeira será realizada entre 24 e 25 de Abril.

A ida do líder norte-coreano à Rússia é vista como uma tentativa de obter apoio estrangeiro para os seus planos de desenvolvimento económico, dois meses depois do encontro de Donald Trump e Kim Jong-un, em Hanói, no Vietname.

“Kim não quer parecer muito dependente de Washington, Pequim ou Seul”, diz Artyom Lukin, professor da Universidade Federal do Extremo Oriente, à Reuters. “Quanto à Rússia, a cimeira Putin-Kim reafirmará o lugar de Moscovo como um importante interveniente na península coreana. Esta reunião é importante para o prestigio internacional da Rússia”, acrescenta.