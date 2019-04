Matosinhos aprova adjudicação da requalificação da Piscina das Marés

A Câmara Municipal de Matosinhos aprovou nesta terça-feira, com uma abstenção do PSD, a adjudicação da requalificação da Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, obra da autoria do arquitecto Siza Vieira e considerada Monumento Nacional desde 2006.

A empreitada foi adjudicada à sociedade Edilages, S.A pelo valor de 928.874 euros, a que acresce o IVA.

Com um prazo de execução de 11 meses, a obra implica a requalificação dos edifícios, muros, espaços públicos pertencentes à piscina e tanques de adultos e crianças.

Realçando não haverá qualquer alteração dos edifícios, espaços e suas funções, a autarquia salienta que as obras assentam na reposição das telhas das coberturas “devido à grande diversidade” provocada por várias intervenções de substituição de telhas partidas, assim como a recolocação de caleiras e tubos de queda em cobre em mau estado ou desaparecidos.

Durante a discussão da proposta, o vereador da Cultura, Fernando Rocha, referiu que a Piscina das Marés é o único edifício português referenciado como um dos 100 mais emblemáticos do século XX. “Por isso, compete à câmara preservá-lo e requalificá-lo”, vincou.

Fernando Rocha explicou que os elementos que estão “bastante deteriorados” são a estrutura do betão armado, o tanque principal da piscina e um conjunto amplo de infra-estruturas, nomeadamente o sistema de filtragem da água.

Em termos físicos, a piscina não irá sofrer grandes alterações, mantendo-se o seu aspecto visual, acrescentou.

Dado a piscina ficar encerrada durante as obras, por motivos de segurança, o vereador adiantou que irá ser colocado um andaime no local para que estudantes e turistas possam ver o andamento da empreitada.

Na época balnear de 2018, passaram pelo monumento da autoria de Siza Vieira cerca de 60 mil pessoas, revelou.

A Piscina das Marés é um conjunto de piscinas de água salgada localizadas na Praia de Leça, na Freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

Construída na década de 1960 e inaugurada em 1966, foi projectada pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira e, em 2006, classificada como Monumento Nacional.

O equipamento inclui duas piscinas, vestiários, balneários e um bar/lounge, funcionando durante a época balnear, entre Junho e Setembro.

Durante todo o ano é possível a realização de visitas guiadas de interesse arquitectónico e/ou técnico, previamente marcadas através da Casa da Arquitectura.