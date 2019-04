Real Companhia Velha abre um terraço para saborear vinhos e o Douro

Já tinha a Ruína, precisamente um antiga ruína no meio da vinha de montanha, para provas a céu aberto. Agora tem também o Carvalhas Terrace. É o novo espaço aberto para provar os vinhos da Quinta das Carvalhas, situada na margem esquerda do rio e frente ao Pinhão, e encher os olhos das paisagens do Douro.

A quinta, uma das cinco que compõem a Real Companhia Velha, anunciou o Terrace como proposta para aproveitar os dias mais calorosos que aí vêm, referindo que este novo terraço para o rio e os socalcos tem uma capacidade de 80 pessoas.

A outra novidade é igualmente cénica: “uma nova estrada de acesso ao topo, onde a Casa Redonda [uma casa de hóspedes] mora a 550 metros de altitude”. Garantem-se “3,5km de vista, virada a sul/poente, num caminho polvilhado por pontos de interesse e onde é possível ver-se o pôr-do-sol olhos nos olhos”.

A Quinta das Carvalhas (Ervedosa do Douro, concelho de São João da Pesqueira), cuja história remonta a 1759, tem um vasto programa de actividades de enoturismo: podem fazer-se visitas guiadas (incluindo uma especial com o agrónomo responsável pela viticultura, Álvaro Martinho), provas de vinhos ou harmonizações, participar nas vindimas ou caminhadas. Tem salas de provas, não só as destacadas ao ar livre mas também interiores, além de loja de vinhos.