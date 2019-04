Eurostat confirma défice de 0,5% em 2018

O Eurostat confirmou esta terça-feira os valores do défice e da dívida pública que tinham sido apresentados por Portugal para 2018. O défice português ficou a par da média registada nos países da zona euro.

No relatório que dá conta dos resultados orçamentais obtidos no ano passado em toda a União Europeia, a autoridade estatística europeia indica que o défice em Portugal foi de 0,5% em 2018, com a dívida pública a baixar dos 124,8% em 2017 para 121,5% em 2018.

Estes foram precisamente os números apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística no final de Março, o que significa que o Eurostat não viu qualquer necessidade de corrigir a informação que lhe foi enviada.

Em 2018, Portugal consegue apresentar um défice público idêntico ao da média da zona euro, que se cifrou também em 0,5%. No entanto, no que diz respeito à dívida pública, continua a registar o terceiro valor mais alto, apenas abaixo da Grécia e da Itália. No total da zona euro, a dívida pública cifrou-se em 85,1% do PIB.