É de Shane Long o golo mais rápido da Premier League

O avançado do Southampton Shane Long apontou nesta terça-feira o golo mais rápido de toda a história da Premier League, ao marcar aos sete segundos do jogo diante do Watford, em Vicarage Road, para a 35.ª jornada da prova.

O atacante de 32 anos colocou o nome nos livros de recordes quando aproveitou um mau alívio do central Craig Cathcart e correu isolado para a baliza, picando depois a bola por cima do guarda-redes Ben Foster.

Long superou, assim, o recorde que antes pertencia a Ledley King, antigo defesa do Tottenham, que tinha marcado aos 9,9 segundos diante do Bradford, em 2000. O terceiro golo mais rápido é de Alan Shearer, aos 10,4 segundos do jogo Newcastle-Manchester City, em 2003.