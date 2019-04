Liga francesa terá pela primeira vez uma mulher como árbitra principal

A árbitra francesa Stéphanie Frappart é a primeira mulher nomeada para dirigir um encontro no principal escalão do futebol francês. A árbitra internacional de 35 anos será a juíza do encontro entre Amiens e Estrasburgo, referente à 34.ª jornada.

A Federação Francesa de Futebol decidiu nomear Stéphanie Frappart como forma de preparar a árbitra para o Mundial feminino de 2019. “No âmbito da sua preparação para o Mundial feminino de 2019, a árbitra francesa foi designada pela direcção da arbitragem da FFF [Federação Francesa de Futebol] para dirigir na próxima ronda da ‘Ligue 1’, explicou o órgão federativo gaulês, em comunicado.

Stéphanie Frappart é internacional desde 2011 e começou a arbitrar jogos do segundo escalão francês em 2014. Em entrevista ao canal de televisão France 24, concedida antes do anúncio da nomeação, a árbitra garante que ser uma inspiração para as meninas que desejam começar na arbitragem é um dos principais objectivos: “Um dos meus papéis é cultivar vocações, ao fazer com que as raparigas se aventurem na arbitragem. Levo isso muito a sério, porque acho que abri muitas portas”.

Na mesma entrevista, Stéphanie Frappart — que se interessou pela arbitragem aos 13 anos de idade — reconhece que ainda existe muita misoginia dentro das quatro linhas, garantindo que “mesmo com o mesmo nível de competência, a aproximação de uma mulher pode dramatizar certas situações”. No país, a internacional é a única árbitra a conseguir subsistir com os salários, numa situação de “semi-profissionalismo com um ordenado e apoios fixos”, como a própria descreve.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar de ser acontecimento inédito em França, Stéphanie Frappart não é a primeira mulher a arbitrar um jogo do primeiro escalão masculino. Na Alemanha, Bibiana Steinhaus foi a pioneira, após ter arbitrado uma partida entre o Hertha de Berlim e o Werder Bremen, para a Bundesliga, em 2014.

Após a estreia na Ligue 1 no próximo domingo, Stéphanie não precisará de viajar muito para a próxima competição. O Mundial feminino realizar-se-á em França de 7 de Junho a 7 de Julho. Entre as equipas de arbitragem que farão parte da competição internacional, também estará a de Sandra Bastos, primeira árbitra portuguesa a fazer parte deste torneio.