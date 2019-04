Camisolas de homenagem do Paris Saint-Germain a Notre-Dame revendidas por centenas de euros

Um dia depois de se ter sagrado campeão o Paris Saint-Germain entrou em campo para um jogo da Liga frente ao Mónaco, no último domingo, com uma camisola alusiva à Catedral de Notre-Dame, que foi consumida pelo fogo na semana passada. O clube parisiense vendeu nessa noite o stock de mil camisolas em apenas trinta minutos e conseguiu amealhar cem mil euros para doar às corporações de bombeiros de Paris.

“Vendemos 500 camisolas pela Internet, 250 na loja e 250 nas tendas dos Campos Elísios. Obrigado a todos pela vossa solidariedade”, agradeceu o Paris Saint-Germain nas redes sociais, numa publicação onde adeptos rapidamente denunciavam a venda das mesmas camisolas em websites de leilões por valores muito mais elevados. Cada camisola custou 100 euros e na Internet, por exemplo no Ebay, uma camisola, considerada “rara”, está a ser revendida por 800 euros.

Na camisola principal do clube, em tons de azul e vermelho, o nome dos jogadores nas costas é trocado por “Notre-Dame” e no peito existe uma ilustração da Catedral francesa, que substitui o patrocínio principal do clube. Nas mangas há também um logótipo do Paris Saint-Germain com o monumento histórico, ao centro, em vez da Torre Eiffel.

Nessa partida frente ao Mónaco, o Paris Saint-Germain venceu por 3-0, com três golos do jovem avançado Kyllian Mbappé, antigo jogador dos monegascos orientados pelo português Leonardo Jardim e onde jogam também Rony Lopes, Adrien Silva e Gelson Martins. A equipa parisiense de Neymar, que regressou aos relvados após lesão, e companhia já sabia que tinha conquistado o título nacional depois de um empate do segundo classificado Lille, frente ao Toulouse, no dia anterior.

A Catedral de Notre-Dame incendiou-se no dia 16, na passada terça-feira. As causas do fogo continuam por averiguar. O Presidente Emmanuel Macron anunciou que o monumento estará reconstruído nos próximos cinco anos. O país abriu uma recolha de donativos que já se encontra na ordem dos milhões.