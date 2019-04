Bruno Lage será o treinador do Benfica na próxima época, garante Luís Filipe Vieira

Mesmo que não vença o campeonato, Bruno Lage será o treinador do Benfica na temporada 2019-20. A garantia foi dada esta terça-feira por Luís Filipe Vieira, presidente das “águias”, na Associação Internacional de Museus Desportivos. O treinador recebe assim uma nova prova de confiança do dirigente “encarnado”, após a renovação de contrato de Fevereiro. Estas palavras surgem num momento crucial da época: o Benfica lidera o campeonato, a quatro jornadas do fim, e o próximo encontro será frente ao Sp. Braga.

“Independentemente do que acontecer, Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época”, afirmou o líder dos “encarnados”, acrescentando que o Benfica irá lutar “até às últimas consequências” para conquistar o título nacional. O técnico começou a temporada 2018-19 enquanto treinador da formação B das “águias”, mas foi chamado para tomar conta do plantel principal em Janeiro, após o despedimento de Rui Vitória.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Félix, revelação do Benfica esta época, foi outro dos assuntos abordados pelo presidente das “águias”. Após os rumores que apontam uma possível saída do jovem de 19 anos para Itália, Luís Filipe Vieira expressou o desejo de que os principais jogadores permaneçam no plantel do Benfica.

“Quase que podia garantir aos benfiquistas que não vai sair ninguém. Nós não andamos ao sabor de ninguém, e vou até às últimas consequências para não sair ninguém do Benfica”, concluiu.