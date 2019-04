E agora o Barcelona fica a torcer pelo Valência

E pronto. O Barcelona cumpriu a obrigação na 34.ª jornada e desviou os holofotes da Liga espanhola para o Estádio Wanda Metropolitano, onde hoje (18h30) o Atlético Madrid recebe o Valência. Em caso de derrota dos “colchoneros”, os catalães podem festejar o título à distância, depois de nesta terça-feira terem vencido no terreno do Alavés, por 0-2

São agora 12 os pontos de vantagem do Barça sobre o Atlético, mas a equipa de Diego Simeone tem um jogo a menos. E são 12 porque os campeões espanhóis se impuseram fora de portas diante do Alavés, ainda que o jogo só se tenha decidido no segundo tempo. Com Messi a começar no banco, foi Carles Aleña a inaugurar o marcador aos 54’ (após um grande lance de entendimento colectivo) e Luis Suárez a fechar as contas, de grande penalidade, aos 60’.

Quando Lionel Messi foi lançado em campo, um minuto mais tarde (entrou para o lugar de Dembélé), o resutado já estava feito. O argentino ainda fez a bola raspar no poste direito da baliza basca, mas o essencial tinha sido atingido. Agora, a palavra é do Valência, quinto classificado que poderá entregar na quarta-feira o título ao Barcelona se triunfar em Madrid

Em Inglaterra, o Tottenham sofreu para derrubar o Brighton (1-0), na ressaca da derrota diante do Manchester City. Apesar do maior assédio à baliza contrária, os londrinos só chegaram ao golo aos 88’, pelo inevitável Christian Eriksen, que arrancou um remate imparável de fora da área, mantendo os “spurs” a salvo de uma tentativa de assalto ao terceiro lugar do campeonato.

Entre o Watford e o Southampton houve um golo a abrir e outro a fechar o encontro (1-1). E o primeiro, a favor dos visitantes, entrou directamente para o livro dos recordes. Ao encontrar o caminho das redes aos sete segundos de jogo, Shane Long apontou o golo mais rápido de toda a história da Premier League.

Em Vicarage Road, na 35.ª jornada da prova, o avançado irlandês, de 32 anos, aproveitou um mau alívio do central Craig Cathcart logo depois do apito inicial e correu isolado para a baliza, picando depois a bola por cima do guarda-redes Ben Foster.

Long superou, assim, o recorde que antes pertencia a Ledley King, antigo defesa do Tottenham, que tinha marcado aos 9,9 segundos diante do Bradford, em 2000. O terceiro golo mais rápido é agora de Alan Shearer, que facturou aos 10,4 segundos do jogo Newcastle-Manchester City, em 2003.

City, que na quarta-feira entra em acção para o jogo de maior cartaz da ronda (20h). Um triunfo no derby de Manchester, em Old Trafford, diante do United, recoloca os “citizens” no topo da tabela, com mais um ponto que o Liverpool.