Amador James Cahill causa enorme surpresa na abertura do Mundial

O britânico Ronnie O'Sullivan, cinco vezes campeão, foi eliminado na primeira ronda do Campeonato do Mundo de snooker, ao perder com o compatriota James Cahill, o primeiro jogador amador na história da prova, por 10-8.

No Crucible Theatre, em Sheffield, o número um mundial, que regressou à liderança da hierarquia no final de Março, na qual tinha estado pela última vez em 2010, terminou a sessão de abertura na segunda-feira a perder, por 5-4, mas ainda conseguiu empatar o encontro a oito “frames”.

No entanto, Cahill, de 23 anos e 76.º colocado no ranking, manteve a compostura e garantiu a primeira vitória em quatro encontros diante do “Rocket”, selando a passagem aos oitavos-de-final, fase em que medirá forças com o escocês Stephen Maguire, 15.º do mundo.

“Sempre acreditei em mim mesmo. Sempre acreditei que podia vencer qualquer um”, referiu o inglês natural de Blackpool, que foi profissional entre 2013 e 2017, estatuto que pretende recuperar na próxima temporada.

James Cahill recebeu um “wildcard” para disputar a fase preliminar da principal prova de snooker em 2019, durante a qual somou três vitórias diante do irlandês Michael Judge e dos compatriotas Michael Holt (42.º) e Andrew Higginson (55.º), antes de causar surpresa, na sua estreia no quadro principal do Mundial, frente ao pentacampeão (2001, 2004, 2008, 2012 e 2013).

O'Sullivan, de 43 anos, detentor de 36 troféus na carreira, não era eliminado na primeira ronda do Mundial desde 2003, quando perdeu frente ao jogador de Hong Kong Marco Fu, por 10-6.

“Sinto os membros muito pesados e estava a lutar para ficar acordado. Quando vimos aqui [Crucible Theatre] temos de nos sentir bem. Mentalmente estava pronto, depois de uma boa temporada, mas a atitude dele [Cahill] foi brilhante, jogando com ritmo e confiança”, apontou Ronnie O'Sullivan.