Cultura vai lançar catálogo com excertos traduzidos de obras de língua portuguesa

O Ministério da Cultura vai lançar um catálogo anual com excertos de obras literárias portuguesas traduzidas para língua inglesa, francesa e espanhola, com o objectivo de divulgar o património bibliográfico português e incentivar a tradução em países estrangeiros.

O anúncio foi feito esta terça-feira, Dia Mundial do Livro, pelo Ministério da Cultura, promotor da iniciativa através da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), que, para o efeito, vai estabelecer um protocolo com o Instituto Camões e a Imprensa Nacional da Casa da Moeda.

Estas entidades em conjunto irão conceber, editar, publicar e divulgar o catálogo, que se intitulará Gram Bem Querer - Mostra de Literatura em Língua Portuguesa.

Trata-se de um livro, de publicação anual, composto por excertos traduzidos — para inglês, francês e espanhol — de obras de autores de língua portuguesa, que tem como objectivo a promoção e divulgação internacional do património bibliográfico em língua portuguesa.

A selecção das obras e dos excertos que, em cada ano, integrarão o catálogo são da responsabilidade de uma comissão tripartida.

“No Dia Mundial do Livro e dos Direito de Autor, que hoje se comemora, o anúncio deste protocolo intensifica as políticas públicas para a área do Livro, da Leitura e da Tradução”, considera a tutela.

Nesse âmbito, o desenvolvimento do catálogo Gram Bem Querer - Mostra de Literatura em Língua Portuguesa consubstancia-se em “mais um passo no desenvolvimento de uma estratégia concertada e integrada de promoção internacional da cultura portuguesa”.

Deste modo, a tutela acredita que a imagem externa da riqueza patrimonial e do dinamismo criativo de Portugal sairá reforçada.

Além de promover ainda mais o património bibliográfico em língua portuguesa, dos seus autores e de todas as formas de criação literária — poesia, ficção, teatro, ensaio literário e infanto-juvenil —, este acordo tripartido permitirá também “continuar a potenciar o conhecimento e o interesse pela literatura em português no panorama internacional”.

Acresce ainda o objectivo de estimular a tradução em países estrangeiros de autores de língua portuguesa, sublinha o Ministério da Cultura.