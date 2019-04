A autobiografia inacabada de Prince é publicada em Outubro

Três anos após a sua morte e contendo imagens inéditas e o rascunho manuscrito do que seria Purple Rain, a autobiografia inacabada de Prince será publicada em Outubro. The Beautiful Ones é editada pela Random House que em 2016 convidou Prince a escrever o seu primeiro livro, precisamente a sua biografia. Prince morreria em Abril desse ano com a obra inacabada e agora esse projecto foi recalibrado, incluindo um excerto do que conseguiu escrever das suas memórias e a reprodução de alguns dos seus blocos pessoais.

“The Beautiful Ones é a história de como Prince se tornou Prince – um relato na primeira pessoa de um miúdo a absorver o mundo à sua volta e a criar uma persona, uma visão artística e uma vida antes dos êxitos e da fama que o definiriam”, explica a Random House em comunicado. A editora detalha como The Beautiful Ones inclui fotografias inéditas, livros de recortes, cadernos de letras e outros escritos da colecção do músico de Minneapolis que morreu em 2016 aos 57 anos. Um músico dotado e uma superestrela, “o seu acto criativo mais ambicioso foi tornar Prince Rogers Nelson, nascido no Minnesota, em Prince, a maior estrela pop da sua era”, diz ainda a Random House.

O diário britânico The Guardian lembra que a agente literária Esther Newberg disse no ano passado à revista Variety que Prince deixára mais de 50 páginas manuscritas. A obra foi completada com a colaboração dos gestores do seu legado.

O livro está dividido em quatro partes, sendo a primeira delas as memórias em que estava a trabalhar antes de morrer; depois, detalha a editora, o seu início de carreira é passado em revista muito através dos seus blocos de notas e recortes, que contam com imagens e textos de Prince; a terceira parte é integralmente composta por imagens e a quarta são os estudos e versões iniciais de Purple Rain. A introdução é do escritor (e editor da revista literária Paris Review) Dan Piepenbring, que trabalhou com o músico nos seus últimos meses de vida neste projecto.

O livro começou a ser escrito antes da sua morte, por overdose acidental, a 21 de Abril de 2016. O músico revelou a existência do plano para uma autobiografia escassas semanas antes de morrer, quando falava com jornalistas e fãs num clube nocturno em Nova Iorque durante um pequeno concerto que visava precisamente anunciar o plano de uma autobiografia de um músico reconhecidamente reservado.

Na altura, detalhou que o seu irmão Dan Nelson estava a ajudá-lo com essa tarefa, que cobriria as memórias de infância – “desde a minha primeira recordação” - e de carreira – “até ao Super Bowl” onde actuou em 2007 - do autor de Paisley Park.

A data de lançamento mundial do livro, que é editado por Chris Jackson, é 29 de Outubro.