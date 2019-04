Reino Unido usa assistentes de voz para disponibilizar informação oficial

No Reino Unido, as assistentes artificiais do Google e da Amazon – e as colunas em que vêm instaladas – já podem ser utilizadas para procurar informação sobre o passaporte (por exemplo: quando renovar, onde, por que preço), a reforma e o salário mínimo.

O projecto, que começou há seis meses, tem o objectivo de permitir aos residentes no Reino Unido encontrar informação oficial, através da Internet, sem ter de utilizar um teclado ou navegar várias páginas num site. Ao todo, a base de dados que as duas assistentes passam a utilizar para responder às perguntas inclui 12 mil peças de informação disponíveis no site do Governo britânico.

“Os resultados são promissores porque serviços por voz podem ser uma forma muito conveniente para algumas pessoas, que têm dificuldades em utilizador computadores e telefones, acederem a informação”, disse, em comunicado, Jennifer Allum, responsável pela gestão do gov.uk, o site do Governo do Reino Unido. “Queremos simplificar as interacções das pessoas com o Governo, tornando a informação mais clara e acessível a todos.”

A novidade chega numa altura em que as assistentes virtuais e colunas inteligentes controladas através da voz humana são capazes de responder a perguntas em segundos, fazer chamadas, e gerir outros aparelhos electrónicos. Além da Alexa e do Google Assistant – as duas eleitas pelo governo britânico – há ainda a Siri, a assistente virtual da Apple, a Cortana, da Microsoft, e a Bixby, da Samsung, entre outras.

No entanto, as assistentes virtuais ainda se enganam: num relatório de 2018 da analista Loup Ventures – com base em 800 perguntas e comandos diferentes – a assistente artificial do Google conseguiu dar respostas correctas a 88% das questões feitas. A Siri acertou 75% das vezes, a Alexa, 73%, e a Cortana, 63%.

Também têm surgido alguns episódios insólitos nos últimos anos: em Maio de 2018, por exemplo, a coluna inteligente da Amazon – a Echo – gravou uma discussão privada entre um casal em Portland, nos EUA, e enviou-a a um contacto do casal. Depois, há a questão da privacidade: em Dezembro, um caso em que a Amazon enviou dados privados de um utilizador alemão a outro, por engano, tornou-se público. A informação incluía conversas entre o homem e a namorada, e pedidos para a Alexa aumentar a temperatura do esquentador, ou mudar o canal de televisão.