Hoje é Dia da Terra. Mas não há tempo para festejar

Há quase 50 anos, cidadãos americanos saíram à rua em defesa do planeta, numa data que hoje é celebrada globalmente. Há dez anos, a ONU reconheceu 22 de Abril como dia da Mãe Terra, mas a humanidade parece olhar para o globo menos como uma progenitora digna do nosso carinho, e mais como uma cornucópia de recursos infindáveis. Nestas cinco décadas, em que a população mundial duplicou, o crescimento acelerado, e desigual, das economias fez-se por via de um aumento de 3,4 vezes da extracção de recursos naturais, com impactos severos nas emissões de gases com efeito de estufa, na qualidade da água para consumo humano, na nossa saúde e na dos seres que partilham este canto do sistema solar.

