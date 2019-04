Há 40 plágios no doutoramento do presidente de Torres Vedras

O Ministério Público identificou não cinco nem dez, mas cerca de quatro dezenas de plágios na tese de doutoramento do presidente da Câmara de Torres Vedras, o socialista Carlos Bernardes. Entre o material copiado encontra-se um texto de um dos orientadores da tese académica, que trabalhou naquela autarquia durante duas décadas e já garantiu publicamente não ter existido plágio nenhum.

Quando defendeu a sua tese de doutoramento na área do turismo, nas vésperas do Natal de 2015, Carlos Bernardes tinha acabado de ser eleito para a presidência do município de Torres, mas já não era estranho a estas andanças: na década anterior desempenhara o cargo de vice-presidente, tendo até aí sido vereador. Dedicada às linhas de Torres Vedras como destino turístico estratégico para Portugal, a dissertação foi apresentada no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT). Entre os sete membros que integravam o júri contava-se Carlos Guardado da Silva, um dos seus dois orientadores e responsável pelo arquivo municipal de Torres, no qual tinha trabalhado durante duas décadas.

Não é claro se nesta altura este docente do IGOT, com várias obras publicadas em edições conjuntas da autarquia e da editora Colibri, já se tinha desvinculado ou não formalmente da câmara, muito embora o seu perfil na rede social Linkedin refira que continuou a ser responsável pelo arquivo durante mais um ano. Certo é que a tese recebeu um “aprovado” do júri e que tudo teria ficado provavelmente por aí, não se tivesse dado o caso de, cerca de um ano mais tarde, a Colibri ter transformado o trabalho do autarca em livro.

Um professor eleito como independente nas listas do PS durante dois mandatos, Jorge Ralha, diz que foi ao ler a publicação que se apercebeu das diferenças de vocabulário, síntaxe e estrutura morfológica entre o capítulo dedicado aos agradecimentos e o corpo da tese. “Comecei a introduzir frases do livro de Carlos Bernardes no Google e apareciam frases semelhantes”, descreve o antigo vereador, que contabilizou 17 situações de plágio. “Há mesmo um caso em que um trecho do texto que conferiu o doutoramento tem a mesma fonte inspiradora de uma prova de Bicicleta Todo-o-Terreno realizada em 2011”, assinala.

À sua denúncia pública, nas páginas do jornal regional Badaladas, seguiu-se uma queixa ao Ministério Público. As reacções não se fizeram esperar. Num artigo de opinião intitulado Em defesa da minha honra e bom nome, o presidente da câmara explica que, por razões de saúde familiar, só aos 40 anos lhe foi possível ingressar no ensino superior. Licenciou-se então no Instituto Superior Politécnico do Oeste, do grupo Lusófona. A Jorge Ralha não passou despercebido o facto de esta instituição ser dirigida por um antigo deputado socialista. Não se deu conta foi que o segundo co-orientador da tese, Brochado de Abreu, também representou este partido político na Assembleia Municipal do Cadaval.

Negando o plágio, Carlos Bernardes explica, no mesmo artigo, que “não tendo sido utilizados gestores bibliográficos automatizados, é natural que haja a falta de uma ou outra citação, atenta a extensão da obra”: o trabalho alonga-se por 321 páginas. Essa é também a tese do orientador Guardado da Silva, que se recusou a explicar ao PÚBLICO como foi possível não perceber que o seu orientando o havia plagiado. Mas também ele disse de sua justiça no Badaladas: “Não! Não é plágio e não adianta querer discutir!”. O académico prefere falar em “erros e incorrecções de natureza metodológica que escaparam ao escrutínio do autor e dos seus orientadores”.

Porém, não foi essa a opinião da Universidade de Lisboa, que em Dezembro passado declarou nula a deliberação do júri de doutoramento – decisão que está a ser contestada no tribunal administrativo pelo autarca. Nem a do especialista contratado pelo Ministério Público para detectar as apropriações fraudulentas do trabalho alheio, e que vão muito além das identificadas pelo denunciante inicial. Além da cópia quase integral de longos trechos de trabalhos académicos, apenas com ligeiras alterações de uma ou outra frase, a acusação proferida no passado dia 9 de Abril dá conta do plágio de documentos estratégicos do Governo e dos serviços administração central para a área do turismo, de textos publicados em blogues e de vários outros documentos, como por exemplo um trabalho do ex-ministro Augusto Mateus sobre o desenvolvimento da região Oeste, repartidos por 106 das mais de 300 páginas da dissertação.

O advogado de Carlos Bernardes insiste em que tudo não passa de perseguição política de rivais do seu cliente. O Ministério Público chegou a equacionar a suspensão provisória deste processo judicial, mecanismo que evitaria que Carlos Bernardes fosse julgado em tribunal. Mas acabou por descartar esta possibilidade, uma vez que o arguido “não reconhece a prática criminosa, negando os factos”.