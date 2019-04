Grupo de cidadãos lança manifesto por campanha limpa

A data escolhida no calendário, 25 de Abril, para fazer o apelo não foi um acaso. Foi “simbólica”. A ideia partiu da encenadora e actriz Sara Carinhas que desafiou um grupo de cidadãos para, num ano de várias eleições, lançarem um manifesto por uma “campanha limpa”, “sem mentira e desinformação”. Quem quiser já pode subscrever o documento online, através do endereço www.manifestocampanhalimpa.net.

De forma “simbólica”, este grupo propõe que o dia 25 de Abril seja “a jornada #25abrilnaRede”, denunciando e bloqueando focos de informações falsas nas redes sociais portuguesas.

Sara Carinhas garante que movimento é apartidário e que o objectivo é que a mensagem se espalhe e perdure, para lá do dia 25 de Abril e das várias campanhas marcadas para este ano.

“A desinformação e mentira nas redes digitais tornou-se um perigo real para a nossa democracia”, lê-se no manifesto, no qual se acrescenta que “as consequências nefastas da intoxicação do debate político obrigam à acção”.

Por isso, os subscritores do manifesto apelam “a todos para que assumam publicamente um combate à mentira e desinformação, rejeitando qualquer prática que as promova nas redes sociais, nomeadamente a partilha de conteúdos provenientes de sites noticiosos não registados, seja em perfis oficiais ou não oficiais”.

Além disso, defendem, também “os perfis e contas falsas nas redes sociais devem ser activamente combatidos e bloqueados” por partidos, por políticos, e por todos os cidadãos.

Assinam o documento, entre outros, as actrizes Cristina Carvalhal, Cucha Carvalheiro e Joana Solnado, a comediante Maria Rueff, o comentador político Daniel Oliveira, a jornalista Diana Andringa, a apresentadora Filomena Cautela, a coreógrafa Olga Roriz e a própria Sara Carinhas.