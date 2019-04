Arquitectura brutalista com um toque de especiaria oriental

Os italianos Roberto Conte e Stefano Perego, fotógrafos de arquitectura, passaram os últimos 12 anos das suas vidas a viajar por países que percenteram à União Soviética e a documentar edifícios de estilo brutalista e modernista que foram encontrando no caminho. O fotolivro Soviet Asia compila imagens de edifícios construídos entre as décadas de 1950 e 1990 no Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão e Tajiquistão. São museus, complexos habitacionais, universidades, salas de espectáculo, locais de culto que combinam a estética modernista com a arquitectura persa e islâmica, onde estão presentes elementos tipicamente asiáticos.

Em entrevista por escrito ao P3, os autores confessam que é precisamente o diálogo que se estabelece nestas obras entre o estilo oriental e o soviético que os fascina. "O que é realmente interessante neles é a sua beleza pouco convencional e o seu poderoso impacto visual. Especialmente na Ásia Central, os edifícios têm um aspecto monumental e misturam cores garridas com decorações tradicionais, mosaicos e cerâmica. O resultado é absolutamente criativo e experimental."

Os edifícios que os italianos fotografaram ao longo de um mês nos quatro países, após um longo período de pesquisa e de planeamento, são "testemunho de uma era e das suas dinâmicas". "Queremos mostrar estas obras a partir do nosso ponto de vista e informar as pessoas acerca da existência destas peças arquitectónicas incríveis. A maior parte delas nem sequer é conhecida e corre, actualmente, risco de demolição, apesar do seu valor artístico. Fotografá-las foi tambem uma forma de preservar a sua memória."