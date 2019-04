Sri Lanka: Confirmado grupo terrorista National Towheed Jamaat como autores dos atentados

O Governo do Sri Lanka acredita que os responsáveis pelos atentados deste domingo pertencem ao grupo local islamista National Thowheed Jamath (NTJ).

Rajitha Senaratne, porta-voz do governo, citada pela Associated Press, ressalva que, tendo em conta a complexidade dos ataques, o grupo terrorista não terá agido sozinho e terá contado com a ajuda de uma “rede internacional”.

O Presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena adiantou que vai pedir a colaboração internacional para encontrar a pista das conexões exteriores dos terroristas.