Sismo faz cinco vítimas mortais nas Filipinas

Um terramoto de magnitude 6,1 na escala de Richter atingiu as Filipinas na manhã desta segunda-feira, causando cinco vítimas mortais. A informação destas mortes foi avançada pela Channel News Asia. Estas vítimas morreram na sequência do desabamento dos edifícios onde se encontravam. O epicentro teve lugar na província de Zambales, a uma centena de quilómetros a noroeste de Manila, capital do arquipélago.

Apesar da distância, a elevada magnitude fez com que os efeitos do sismo que se registou às 17h11 locais (10h11 em Lisboa) se sentissem no centro da capital filipina. Nas redes sociais, vários vídeos mostram a forma como os edifícios balançavam durante os minutos que o sismo se fez sentir. Muitas destas construções acabaram por ser evacuadas, por precaução.

Renato Solidum, responsável pelo Instituto Filipino de Sismologia e Vulcanologia garantiu que o sismo não foi suficiente para desencadear um tsunami ou causar danos de grandes dimensões. Ainda não é conhecida, ao pormenor, a dimensão dos estragos nas áreas afectadas pelo sismo.

O arquipélago filipino conta 23 vulcões activos e encontra-se situado numa área de intensa actividade sísmica, no chamado “Anel do Fogo do Pacífico”, que se estende desde a costa oeste do continente americano até a Nova Zelândia, passando pelo Japão e Indonésia, entre outros países.