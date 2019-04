Bebé morre nos braços de passageira em voo entre Malásia e Austrália

Uma bebé de dois meses morreu nos braços de uma passageira durante um voo da AirAsia que descolou de Kuala Lumpur, na Malásia, em direcção a Perth, na Austrália, nesta segunda-feira.

A passageira, Nadia Parenzee, escreveu no Facebook que o bebé estava “muito inquieto e chorava sem parar”. “Ofereci ajuda aos pais e à tripulação e consegui ver que os pais estavam stressados. Assim que fechei os olhos para tentar dormir um pouco, uma hospedeira tocou-me no ombro e pediu para que a ajudasse. Os pais passaram-me a bebé com desespero no olhar”, relatou. “Eu peguei nela e comecei a ler a sura Al-Fatiha [primeiro capítulo do Alcorão]”. Depois, a bebe Farah deu o seu último suspiro e ficou fraca.”

Nadia Parenzee diz ter sentido que “algo estava horrivelmente errado” e gritou a perguntar se havia algum médico no avião. De acordo com a passageira, tentaram reanimar a bebé durante duas horas e meia, até o avião aterrar.

Segundo o Guardian, o porta-voz da AirAsia disse que a polícia e os paramédicos já estavam na pista, assim que o avião aterrou em Perth.

“A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros é sempre a nossa prioridade, e, de acordo com os procedimentos, a tripulação pediu assistência médica na aterragem”, afirmou. “Os nossos pensamentos estão com a criança e a família.”