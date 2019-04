Em Óbidos, o chocolate é um festival e um desporto

Vai ser um mundo de chocolate animado e renovado: este ano, o Festival Internacional de Óbidos, que faz a festa na Cerca do Castelo, não se dedica apenas ao desporto de comer chocolate, dedica-se mesmo ao desporto em geral e, para mais, num formato maratona: são 11 dias consecutivos, de 25 de Abril a 5 de Maio. O desporto é o tema da 17.ª edição e inspira toda a cenografia deste reino do chocolate e as dez “esculturas monumentais” que marcarão a festa. Uma delas retrata Cristiano Ronaldo.

Entre dezenas de expositores com mil e uma variações de chocolate para provar e comprar, o programa inclui sessões de cozinha ao vivo com chefs chocolateiros, workshops, concursos (incluindo, em estreia, o Chocolate do Ano), uma chocoparty diária (DJs, provas de vinhos e degustações de chocolates e cocktails), além de muitas propostas de actividades e animações.

Cristiano Ronaldo em chocolate, pelo chef Eduardo Cerqueira, da Pastelaria Barca Doce da Quinta do Conde, Sesimbra. DR O doce inspirado na obra de Josefa d'Óbidos Fotogaleria DR

Para os mais pequenos, em grande destaque, a Casa de Chocolate das Crianças, onde poderão até fazer os seu próprios chocolates.

Em matéria de artes escultórias, as chamativas esculturas (sete delas) são produzidas em residência artística com o chef chocolatier Abner Ivan: é o orientador do grupo de pasteleiros de Óbidos, Caldas da Rainha e Bombarral que se dedica à arte da escultura em chocolate. Uma nova (e mega) tenda ocupa o terreiro do castelo, guardando estas e outras obras de arte e sendo espaço para os workshops (para amadores, aos fins-de-semana e feriados) e cursos (para profissionais).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Logo na abertura, o festival tem uma surpresa, vai apresentar um doce “inspirado na célebre pintora barroca, Josefa d’Óbidos, que celebrou, pela pintura, a doçaria tradicional e conventual portuguesa”, avança a organização em comunicado. A criação tem “alguns dos sabores mais identificativos desta região: chocolate e pêra rocha” e passará a fazer “parte do património gastronómico municipal”.

A marcar ainda mais a fórmula desportiva do festival, no dia 27 de Abril realiza-se a II Corrida do Chocolate pela vila, que, além do mais, foi declarado um EcoVento e promete ser ecológica, sem sacos plásticos (habitualmente usados na distribuição dos kits das provas) e, entre outros princípios, fará a recuperação e venda do material reciclável, revertendo o valor para apoio social.

Informações Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

De 25 de Abril a 5 de Maio

Domingo a 5.ª: 11h/19h. 6.ª, sábado e feriados: 11h/20h

Bilhetes: Bilhetes a 6€ (feriados e fins-de-semana), 5€ (dias úteis). Crianças entre 3 e 12 anos (com 1 a 4 actividades incluídas no bilhete): 4€, 5€ ou 6€.

festivalchocolate.cm-obidos.pt