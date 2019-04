Em Grândola, Abril é mês de comer flores

É já a 5.ª edição desta mostra gastronómica que tem na ementa 13 restaurantes e quatro dezenas de pratos onde as flores comestíveis são o mote. Há amores–perfeitos, flor de borragem, pétalas de rosa, capuchinhas, violetas, margaridas, flor de alecrim, flor de carqueja, rosas, begónias ou brincos de rainha. E, até porque o evento "Em Abril Flores Mil” faz parte das comemorações do 25 de Abril de Grândola, não podiam faltar pétalas de cravos.

A iniciativa, promovida pela câmara municipal, começou no dia 19 e prolonga-se até 5 de Maio, sempre com o convite “comemorar Abril com flores à mesa”. “Explora a coincidência do símbolo da revolução do 25 de Abril ser uma flor – o cravo vermelho”, refere-se em informação da autarquia, e “das celebrações anuais ocorrerem em plena Primavera”, além “das tendências da nova cozinha, que recorrem cada vez mais à inclusão de produtos novos, incluindo as flores comestíveis”.

Como bons exemplos, em Grândola há creme de beterraba e flores de coentros n’ A Coutada, carré de borrego com ervas aromáticas e arroz de pétalas de cravo no Sabores da Praça, bochechas de porco com cerveja e migas de espargos com flor de sálvia na Casa de Pasto, coelho com castanhas, cogumelos e flor de rosmaninho no Da Lénia, borrego marinado em ervas com batatinhas, legumes e arroz de forno com flor de carqueja no Café Triunfo (Santa Margarida da Serra) ou bolo de chocolate com framboesas, rosas e flor de borragem na Flor de Sal (Melides).

No programa paralelo, há actividades ao ar livre com oficinas de cozinha com o chef Jorge Rodrigues do restaurante Casa do Chef (27 de Abril), workshop sobre o significado das flores (4 de Maio) e passeios pedestres pela Rota Serra de Grândola (a 25 de Abril).

A iniciativa termina, a 5 de Maio, a partir das 10h30, com um desfile de gigantones. O programa e as ementas podem ser consultados no site da câmara municipal de Grândola.