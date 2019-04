Preços das casas já recuperaram impacto de 10 anos de inflação

Se tivesse sido apenas a inflação a ditar a evolução do preço das casas desde 2007, elas estariam exactamente ao mesmo nível que se registavam no final de 2018. Esta constatação é feita pela empresa de estatística Confidencial Imobiliário, numa análise que relaciona a evolução do seu Índice Preços Residenciais (IPR) com o Índice de Preços no Consumidor (apurado pelo INE).

O IPR é um indicador feito pela Confidencial Imobiliário para acompanhar a evolução dos preços de transacções de habitação no país. Esta análise demonstra que o mercado já recuperou totalmente das quebras que sofreu após a crise das dívidas soberanas que rebentou em 2007, e que levou a que o preço da habitação caísse abruptamente.

De acordo com a análise da Confidencial Imobiliário, os preços habitacionais caíram cerca de 21% entre 2007 e meados de 2013. Mas a recuperação entretanto registada já compensou essa perda, fazendo com que (a nível nacional) os valores estejam, no final de 2018, no mesmo patamar que resultaria da sua evolução de 2008 até 2018, ao ritmo da taxa de inflação.

“O mesmo é dizer que o mercado, mais do que proceder à subida nominal dos preços, já recuperou da perda que teve em termos reais. Nessa medida, pode dizer-se que está totalmente recuperada a perda que a crise implicou em termos reais, dando espaço a uma perspectiva de maturidade do processo de recuperação”, escreve Ricardo Guimarães, director da Confidencial Imobiliário, na informação enviada às redacções.

O preço de venda da habitação em Portugal (Continental) subiu 10,3% em 2018, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O IPR da Confidencial imobiliário aumentou 15,4% em Dezembro de 2018 face a igual mês do ano anterior. Em termos gerais, 2018 deu continuidade ao ciclo ininterrupto de cinco anos de valorizações homólogas (desde finais de 2013), o qual se intensificou fortemente desde meados de 2017, período a partir do qual os preços residenciais observam subidas homólogas superiores a 10%.

“Na sequência deste percurso de recuperação, os preços da habitação em Portugal apresentam um ganho de 46% face a meados de 2013, quando atingiram o seu ponto mais baixo, após seis anos de quedas sucessivas, iniciadas em finais de 2007”, diz a empresa de estatísticas.